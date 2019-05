Fiorentina, ag. Veretout: "Se Giuntoli lo vuole, fa tutto in un giorno"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, parla così dell'interesse del Napoli per il centrocampista francese: "Per tanti della Fiorentina dopo quest'anna è normale cambiare, per il bene di tutti. Lui andrà altrove, farà nuove esperienze. Napoli? Ho un ottimo rapporto col club, ma io faccio gli interessi del mio giocatore. Lui ha detto che è molto affascinato da Napoli, quindi se vuole questo farò di tutto per portarlo qui, se vuole andare altrove mi comporterò diversamente. Io penso ad accontentare i miei assistiti. Se il Napoli lo vorrà, lavoreremo per questo. Giuntoli è uno che improvvisamente si fa avanti e fa tutto in un giorno, come fatto con Di Lorenzo, dopo Empoli-Torino, non facendomi dormire la notte. Io e lui veniamo dalla Lega Pro, ma dice tutto e il contrario di tutto (ride, ndr), 20 giorni prima non gli interessava, poi in 20 minuti ha deciso e l'ha preso".