Fonte: Radio Bruno Toscana

© foto di Giacomo Morini

Darko Ristic, agente dell’attaccante viola Dusan Vlahovic, ha parlato così del giovane bomber, che ieri ha steso il Torino con una doppietta nella prima delle due gare valida per la finale della Coppa Italia di categoria: "Sono davvero felice per lui, è pronto per il salto definitivo in prima squadra. In questa stagione è migliorato mentalmente e fisicamente, è un altro giocatore rispetto a prima. A gennaio c'erano delle offerte, ma il ragazzo mi ha detto di voler restare in viola per giocare, anche Primavera. Sarebbe bello per lui vincere sia la Coppa Italia che lo Scudetto con la squadra di Bigica. In prima squadra c'è tanta concorrenza ma Dusan è pronto per giocare: non in prestito, ma a Firenze se avrà la chance da titolare".