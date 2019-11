© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver iniziato la stagione in prima squadra alla Fiorentina, Tofol Montiel, giovane viola classe 2000, è un po' sparito dai radar e per questo il club gigliato sta pensando di mandarlo in prestito. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it nella giornata di oggi il suo agente, Pedro Pereira, ha fatto visita al centro sportivo Davide Astori e si è parlato proprio di questo, con l'ipotesi di vederlo con un'altra maglia a gennaio che si fa sempre più concreta.