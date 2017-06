Fiorentina, ag.Gaspar: "Viola punto d'arrivo. Lo manda Rui Costa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lo manda Rui Costa". L'agente di Bruno Gaspar, Carlos Gonçalves, commenta con grande entusiasmo in esclusiva a FirenzeViola.it il primo giorno fiorentino del suo assistito. Il terzino portoghese, arrivato ieri in città per visite e firma, avrà il difficile compito di colmare una lacuna evidente da anni nella rosa gigliata. Sfida che, a detta delle parole del suo procuratore, sembra però non spaventarlo affatto.

Gonçalves, quali sono le prime sensazioni di Bruno Gaspar all'inizio di questa nuova avventura?

"Bruno è molto felice e orgoglioso. La Fiorentina per lui rappresenta una svolta importante, è un club storico e prestigioso. Non dimentichiamoci poi che tanti portoghesi in passato hanno scritto pagine di storia in maglia viola. Penso ovviamente a Rui Costa e Nuno Gomes".

Bruno Gaspar è cresciuto proprio nel club del ds Rui Costa, il Benfica, prima di approdare al Vitória Sport Clube.

"Esatto. E, considerando il grande legame che lega la Fiorentina e Rui Costa, Bruno avrà sicuramente sentito dire tante belle cose su Firenze, la Fiorentina e i suoi tifosi".

A livello tecnico e tattico, Bruno viene descritto come un terzino di spinta molto abile in fase offensiva.

"Concordo, però non ha senso parlare ora delle sue caratteristiche. Spetterà a lui dimostrare il suo valore sul campo".

Intanto, ieri prima giornata fiorentina per lei e Bruno. Com'è andata?

"Benissimo. Bruno è davvero felice e contento della fiducia che la Fiorentina gli ha dato. Non vede l'ora di cominciare questa straordinaria avventura in Italia".