Fiorentina, Agudelo: "Un club glorioso, ringrazio chi ha creduto in me"

Uno dei nuovi volti della Fiorentina è Kevin Agudelo, che ancora però non ha avuto l'opportunità di scendere in campo con la maglia viola. Il calciatore, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha ringrazio con un post il Genoa ringraziando la società gigliata per l'occasione: "Sono molto felice di essere arrivato in questo glorioso club e in questa meravigliosa città. Spero di poter dimostrare molto presto tutte le mie qualità in campo; lottando per questa maglia .. per questo club che ha creduto in me e per questa splendida tifoseria Voglio anche ringraziare chi ha creduto in me e mi ha permesso di arrivare in questo grande club... Grazie Genoa, un abbraccio a tutti... e sempre FORZA FIORENTINA .... ALÈ VIOLA ".