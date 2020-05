Fiorentina al lavoro per il futuro: incontro con l'entourage di Castrovilli

Michelangelo Minieri, ex calciatore e ora agente di giocatori anche della Fiorentina tra cui Christian Kouamè e Gaetano Castrovilli, è a Firenze ed è passato al centro sportivo per parlare con Daniele Pradè. Sul tavolo ci sono presente e futuro dei suoi due assistiti ma anche eventuali nuove trattative da mettere in scena per questa estate, spiega Firenzeviola.it.