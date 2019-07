Fiorentina al passo finale per Lirola. Pradè cerca l'ultima limatura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se negli scorsi giorni erano state paventate alternative a Pol Lirola per l'identikit del terzino destro - si è parlato ad esempio del danese Maehle del Genk - da un po' di tempo a questa parte, invece, non sembrano esserci più dubbi: la Fiorentina sta provando ad incamerare i suoi sforzi di mercato sul laterale spagnolo del Sassuolo. Il ds Pradè era già uscito allo scoperto settimana scorsa, quando parlando al termine della ICC aveva confermato l'interesse sul giocatore, e da quel giorno ha fatto registrare passi in avanti. Anche Carnevali, ad del Sassuolo, nel pieno del gioco delle parti infatti non aveva fatto trapelare a caso il concetto di "Sassuolo bottega cara". Definizione su misura per le richieste dei nero-verdi, che parevano irremovibili dalla valutazione di 15 milioni cash per lasciarlo partire. In più, il terzino è stato regolarmente inserito da De Zerbi nell'undici di partenza che ha vinto l'amichevole di ieri contro il Ciliverghe. Ma l'arrivo di Toljan in Emilia sembra aver decisamente aperto la strada all'uscita di Lirola, e questa sensazione l'ha avuta anche Pradè. Il ds gigliato sta provando a rosicchiare qualche milione, compito non facile. Le opzioni sono quelle di andare a limare con l'inserimento di qualche bonus, o di dilazionare il pagamento in più anni, oppure di avventurarsi sul campo delle formule, ed avvalersi magari di un prestito con diritto, o meglio obbligo di riscatto. La sensazione che filtra dagli ambienti della Fiorentina è di un moderato ottimismo nel riuscire a chiudere, e a farlo per una cifra che balli sui 10-12 milioni massimo di parte fissa. Se tutto dovesse andare come atteso, presto Montella potrebbe avere in dote il primo vero terzino destro di ruolo, Venuti a parte.