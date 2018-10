Fiorentina, al vaglio il riscatto di Pjaca. Alla Juve l'ultima parola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina valuta il possibile riscatto del cartellino di Marko Pjaca dalla Juventus, nonostante il classe '95 non abbia ancora fornito prestazioni esaltanti in maglia viola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i toscani starebbero cercando di capire se vale la pena spendere 20 milioni di euro per riscattare il croato, fermo restando che la Juve avrà l'ultima parola, visto che potrà esercitare il controriscatto del cartellino di Pjaca in cambio di 26 milioni di euro.