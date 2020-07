Fiorentina, ambizioni al ribasso o strategia? La conferma di Iachini e un dubbio da sciogliere

vedi letture

In principio c'è stato l'accordo con De Rossi. Poi il sogno Spalletti. Ancora gli intriganti nomi stranieri di Marcelino e Blanc. Infine gli allenatori italiani e senza contratto, come Di Francesco e Giampaolo, bel gioco e una carriera da riscattare. Tutti nomi in un calderone che alla fine è scoppiato con Iachini confermato direttamente dagli Stati Uniti, direttamente da Commisso, che ha rotto gli indugi, interrotto le voci e dato fiducia all'allenatore che tra fatica e low profile ha portato la Fiorentina in un porto sicuro.

Ambizioni al ribasso? - Il problema è un altro, almeno per la piazza di Firenze che tanto si aspettava dalla proprietà americana: confermare Iachini significa dover aspettare altri anni prima di poter lottare per un potenziale ritorno in Europa? Il tecnico ascolano dopo tutto non ha mai lottato per questo tipo di obiettivi e il suo calcio è tutt'altro che spettacolare. Confermarlo significa fare un passo indietro evidente, almeno sulla carta. Fin da dicembre tutti l'avevano visto come un traghettatore verso lidi più nobili, e ora?

Tanti no o solo strategia? - Il dubbio più grande è che i nomi che erano stati scelti e condivisi dal patron, come per esempio Juric, abbiano preferito restare dove sono piuttosto che rischiare l'avventura in una Fiorentina ancora piena di incognite. Se fosse così, la situazione in casa viola potrebbe essere più preoccupante del previsto, ma c'è anche un'altra ipotesi che invece porta dritto a scelte fatte anche da altri club come il Milan con Pioli. Cambiare a poco più di un mese dall'inizio della prossima stagione e dopo un anno stranissimo e "falsato" dal Covid poteva essere un rischio grandissimo da correre, invece confermando Iachini si riparte da meno dubbi, più certezze, anche se con meno calcio spettacolo e soprattutto meno sogni. Questa potrebbe essere la strategia coerente portata avanti da Commisso, che ha smentito il lavoro del ds Pradè, a caccia di un sostituto ormai da mesi, prendendosi la responsabilità di proprietario di andare avanti con una persona di cui si fida e a cui ha imparato ad apprezzare di partita in partita.

Il mercato che cambia prospettive - Adesso sarà il calciomercato a dimostrare se la Fiorentina americana ha ammainato la bandiera delle ambizioni oppure se crede davvero in Iachini. Se il proprietario italo-americano dovesse mettere a segno altri due-tre colpi alla Amrabat, significa che è pronto per lottare al fianco di Iachini una battaglia unica che andrà contro anche ai pensieri della piazza. Se invece sarà un mercato normale, magari condito anche dalla partenza di Chiesa che comunque pare scontata, ecco che tutto ciò che è stato detto finora su Commisso e il futuro viola, dovrà essere decisamente ridimensionato.