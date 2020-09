Fiorentina, Amrabat: "Ho preso la 34 per Nouri. Vorrei tenere questo numero per sempre"

Sofyan Amrabat, parlando in conferenza stampa, ha spiegato cosa si nasconde dietro la sua particolarissima scelta di maglia: "Ho preso il numero 34. Ho scelto questo numero per Nouri dell'Ajax. E' ancora vivo ma non può vivere come lui vorrebbe. Io ho scelto questo numero per lui e vorrei mantenerlo il più a lungo possibile, fino alla fine della mia carriera".