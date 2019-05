© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di nuovo in gol al Franchi, un anno dopo: la Fiorentina non è soltanto la vittima preferita di Hakan Calhanoglu. Lo è per distacco: come evidenziato da Opta, il turco del Milan, in quattro gare disputate contro i viola in A, ha partecipato attivamente a sei gol (tre suoi, tre assist). Almeno quattro in più di quanto non abbia fatto contro qualsiasi altra avversaria nel nostro campionato.