Fiorentina, anche Bologna e Parma interessate a Henderson del Bari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche in Scozia si parla dell'interesse della Fiorentina sul centrocampista Liam Henderson, che potrebbe così interrompere un'assenza di scozzesi in Serie A che va avanti ormai da 32 anni. The Scotsman parla dell'offerta di 2 milioni di euro presentata dai gigliati al Bari per avere il giocatore, seguito però con grande attenzione anche da Bologna e Parma.