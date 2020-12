Fiorentina, anche i viola su Reynolds ma Juve e Roma sono più avanti

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, dopo l'interessamento della Roma e della Juventus, anche la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Bryan Reynolds dei Dallas FC. Il terzino 19enne però sta già trattando da tempo con i bianconeri, che lo vorrebbero "parcheggiare" al Cagliari fino a giugno in assenza di un posto da extracomunitario in rosa, ma anche con la Roma, che sta spingendo tramite Ryan Friedkin, figlio del proprietario del club Dan. Difficile dunque che i viola riescano con un colpo di coda a spuntarla in questa situazione, con giallorossi e Juve impegnate in un testa a testa per ottenere il suo cartellino già a gennaio.