Fiorentina, anche il Barcellona sulle tracce di Bernardeschi

© foto di Federico De Luca

C'è anche il Barcellona sulle tracce di Federico Bernardeschi. Come riportato da Sport infatti, il club blaugrana si è inserito nella corsa per il numero 10 della Fiorentina. Nei mesi scorsi, si legge, Ariedo Braida è stato a Firenze, ufficialmente per parlare del futuro di Tello, ma non è escluso che il Barcellona abbia chiesto informazioni per il giovane talento gigliato.