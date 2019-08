Fiorentina, anche il Cagliari prova a inserirsi per Caceres

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi è andato in scena a Milano l'incontro tra l'agente di Martin Caceres e la Fiorentina con le parti che si sono confrontate per il possibile futuro in viola dell'uruguayano ma secondo quanto riportato da Sky Sport i viola dovranno fare i conti anche con il Cagliari, che si è inserito nel corso delle ultime ore.