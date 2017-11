Fiorentina, anche il Siviglia sulle tracce di Badelj

© foto di www.imagephotoagency.it

Si fa sempre più complicata l'idea di una permanenza di Milan Badelj alla Fiorentina. Con il contratto del croato che scade nel 2018 le varie società stanno già cominciando a farsi avanti, e oltre alle varie italiane interessate ci sono anche sirene spagnole. Come riporta Fichajes.com, sul mediano gigliato si sta muovendo anche il Siviglia, che intende aggiungersi alla corsa per averlo: sia ad un costo ridotto a gennaio, che a costo zero in estate.