Fiorentina, anche l'Atletico Madrid sulle tracce di Pezzella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non mancano certamente le pretendenti per German Pezzella, difensore argentino che quest'anno si sta mettendo in luce con la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riferito da AS, adesso si è aggiunto anche l'Atletico Madrid nella corsa al centrale ancora di proprietà del Betis, sul quale i gigliati hanno però l'opzione prioritaria per riscattarlo ad una cifra di circa 10 milioni.