Fiorentina, anche l'Everton sulle tracce di Pjaca assieme al Fulham

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce in queste ore il portale inglese TBRFootball, l’Everton sarebbe interessato all'esterno della Fiorentina Marko Pjaca. I Toffees avevano provato anche in estate ad arrivare al croato ma l’ex Dinamo Zagabria alla fine ha optato per la maglia viola, dopo una serie di no (tra cui anche quello alla Sampdoria). Dopo il Fulham di Claudio Ranieri, c'è dunque un’altra pretendente della Premier League per il numero 10 viola.