Fiorentina, anche lo Spartak Mosca sulle tracce di Badelj

© foto di Federico De Luca

Nuova pretendente sul conto del centrocampista viola Milan Badelj: secondo quanto riportato da svariati media russi (in particolare la notizia è stata rilanciata da Match TV), sul croato ci sarebbe il forte interessamento dello Spartak Mosca. Il club russo sarebbe già in contatto in queste ore con la Fiorentina per arrivare al mediano (in scadenza nel 2018) che tramite il proprio entourage avrebbe fatto sapere di non essere contrario al trasferimento in Russia, dove in queste settimane anche lo Zenit ha manifestato più di qualche interesse sul giocatore (ci sarebbe, scrive Match TV, addirittura un'offerta scritta per lui).