© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la cessione di Dabo alla SPAL, la Fiorentina ed il club estense potrebbero presto sedersi di nuovo ad un tavolo per trattare. Obiettivo questa volta è il difensore spallino Igor, giocatore che la Fiorentina vorrebbe prelevare in prestito secco per liberare così Ceccherini, richiesto dalla Sampdoria. Lo riporta La Nazione.