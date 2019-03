© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, solo Muriel ha la certezza di essere riscattato al termine della stagione. Tutti gli altri acquisti della scorsa estate sono a dir poco in bilico. Edimilson Fernandes non ha infatti pienamente convinto e gli 8 milioni necessari per il riscatto dal West Ham oggi sembrano troppi. Discorso simile per Mirallas, che paga anche anche la non giovane età (è un classe '87). Addio scontato invece per Gerson e Pjaca, coloro che avrebbero dovuto rappresentare i rinforzi più importanti e decisivi.