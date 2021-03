Fiorentina, ancora nessun contatto con Caceres ma il suo rinnovo è molto probabile

La Nazione, in edicola, scrive che quando il patron della Fiorentina Rocco Commisso farà ritorno a Firenze, dopo Pasqua, il tema salvezza comincerà ad alternarsi a quello relativo al mercato, in particolare ai rinnovi di contratto. Tra cui è in ballo quello di Martin Caceres, per il quale - evidenzia il quotidiano - non c'è stato ancora alcun contatto, tuttavia le possibilità di riuscita sono elevate. Magari ancora per un anno, con opzione sulla stagione successiva.