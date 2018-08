Fiorentina, Andrea Della Valle a Firenze. Incontro con squadra e Corvino

© foto di Giacomo Morini

Andrea Della Valle è appena arrivato al centro sportivo Davide Astori. Il patron della Fiorentina è a Firenze per pranzare con i dirigenti e fare il punto sul mercato appena chiuso con il direttore generale Pantaleo Corvino. All'incontro saranno presenti anche il tecnico Stefano Pioli, il presidente Mario Cognigni ed il club manager Giancarlo Antognoni.

Della Valle assisterà all'allenamento pomeridiano della squadra per conoscere i nuovi arrivati e vederli all'opera in vista del debutto in campionato con il Chievo in programma domenica sera.