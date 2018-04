Fiorentina, Andrea Della Valle a Reggio Emilia per caricare la squadra

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina scenderà in campo alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo per tornare al successo dopo le ultime due sfide di campionato senza vittorie e come riportato da FirenzeViola.it il patron gigliato Andrea Della Valle ha fatto visita alla squadra, in ritiro pre gara, per caricare i giocatori in vista del calcio d'inizio.