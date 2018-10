Fiorentina, Antognoni: "A Simeone manca qualche gol, ma fa il suo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal kick-off di Torino-Fiorentina: "Simeone fino ad oggi ha fatto il suo dovere, quello che gli manca è solo qualche gol in più. L'importante è che a parte i singoli la squadra abbia un rendimento costante. Si chiede sempre il gol alle punte, adesso non li stanno facendo come potevamo immaginare".