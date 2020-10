Fiorentina, Antognoni: "Ai tempi dell'Under 21 Barreca era uno dei migliori nel suo ruolo"

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha presentato così in conferenza stampa il nuovo acquisto Antonio Barreca: "Oggi presentiamo un ragazzo giovane, che ha però già fatto delle esperienze importanti sia all'estero che in Italia. È un esterno sinistro, fluidificante, un ottimo giocatore in fase offensiva. Lo conosco personalmente da tanti anni, quando militava in Under 21. In quegli anni secondo me era uno dei migliori in quel ruolo, adesso fortunatamente è arrivato alla Fiorentina".