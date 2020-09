Fiorentina, Antognoni: "Amrabat ha le qualità giuste per un regista moderno"

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della partenza del campionato: "Quello che mi piace di più è Bennacer del Milan. L’ho seguito dal vivo in più di un’occasione quando giocava a Empoli. L’algerino ha dimostrato il suo talento e la sua abilità anche indossando una maglia molto, molto pesante come quella del Milan. Bennacer sarà prezioso anche per la crescita di Tonali che per adesso vedo più come mezzala ma che in futuro potrebbe anche trasformarsi in regista. Guardando alla mia Fiorentina credo che Amrabat abbia due qualità giuste per un regista moderno: una visione di gioco fuori dal comune e una grande forza fisica. Potrebbe essere proprio lui la grande novità nel campionato italiano".