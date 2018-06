Fiorentina, Antognoni blinda Chiesa: "Il suo addio è quasi impossibile"

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana della possibile partenza di Federico Chiesa, escludendola almeno per quest'anno: "Non c’è preoccupazione perché la Fiorentina vuole fare meglio dell’ultima stagione e Federico rientra in questo progetto. Credo che resterà almeno per un anno, poi vedremo. Un suo addio, adesso, mi sembra quasi impossibile".