Fiorentina, Antognoni: "Castrovilli migliore italiano con Sensi e Tonali, Ribery fuoriclasse"

Ai microfoni di Toscana TV, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato dei singoli: "Il giocatore che più mi ha colpito quest'anno della Fiorentina? Per me sono tutti bravi, se vogliamo dire un ragazzo diciamo Milenkovic anche se non è una sorpresa, ma una realtà. Castrovilli? Lui è il miglior italiano con Sensi e Tonali: ce lo teniamo stretto. Quanto è pesata l'assenza di Ribery? Si parla di un fuoriclasse in campo e fuori, ci è mancato molto. Lo aspettiamo per quando riprenderemo".