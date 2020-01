© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della partita in casa del Napoli: "Chiesa è un giocatore che può fare più ruoli, quello primario forse è sulla fascia destra ma può benissimo fare la seconda punta e stare a contatto con Cutrone".

Un ricordo di Anastasi?

"Sono dispiaciuto, l'ultima partita sua in Nazionale fu il mio esordio. Era il '74 e me lo ricordo ancora... Ho un ricordo piacevole in questo senso e spiacevole per la sua mancanza".