Fiorentina, Antognoni: "Chiesa? Giusto stia qui per giocare e maturare"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Radio24 in occasione del 92esimo compleanno del club viola. Queste alcune battute riportate da Firenzeviola.it: "Qui c'è un progetto avviato l'anno scorso in cui abbiamo ceduto i calciatori più anziani e tenuto i più giovani. La scorsa è stata una stagione di transizione, speriamo quest'anno di ottenere qualcosa di concreto, un piazzamento europeo. Chiesa? E' ben consigliato da suo padre, è giusto che stia qui a Firenze per maturare, qui può giocare, esprimersi, fare anche qualche errore. Poi in futuro chissà, non si possono fare previsioni. Contestazione? C'è poco da dire, uniti tutti insieme si va avanti. Poi succedono queste spaccature che creano problemi, i giocatori pensano a giocare ma l'apporto del pubblico è determinante, speriamo ci sia sempre. Chi vincerà lo scudetto? La Juventus è sempre favorita sulla carta per la vittoria dello scudetto. Mancini? E' la persona giusta per riportare la Nazionale ai livelli che gli competono, avrà due anni per arrivare bene all'Europeo".