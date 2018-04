Fiorentina, Antognoni: "Chiesa mancherà ma Eysseric può sostituirlo"

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della partita che attende i viola sul campo della Roma: "Eysseric è un ottimo giocatore che purtroppo non si è espresso per il suo valore. Supera bene l'uomo ed ha un bel tiro ma dopo l'incidente ad inizio stagione ha avuto meno occasioni. Oggi ci auguriamo che faccia bene. Simeone è un giocatore moderno, gira sugli esterni e si muove. Gioca per la squadra e riesce anche a fare gol. Siamo fiduciosi per questo ragazzo che ad oggi ha fatto i gol che doveva fare. Chiesa? Meglio averlo in campo (ride, ndr). Per la Fiorentina, e non solo, è un giocatore importante. Una perdita importante ma credo che Eysseric possa sostituirlo, anche se in un ruolo diverso. La caratteristica di questa squadra è che i centrocampisti si inseriscano dove Simeone lascia spazi. Il modulo 4-3-2-1 può essere efficace contro la Roma".