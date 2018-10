Fiorentina, Antognoni: "Ci aspettiamo di più da Simeone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a margine dell'inaugurazione della mostra in suo onore presso il Museo Grande Torino: "Sono due squadre che ambiscono a cercare un qualcosa di concreto. Che fino a oggi hanno fatto vedere un buon calcio - ha detto alla Gazzetta.it - Ci auguriamo di vedere una bella partita. Capiamo le difficoltà che incontreremo ma giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre cercato di fare. Belotti-Simeone? Di solito le punte sono quelle che devono far gol. Ci aspettiamo qualcosa in più da loro, anche se adesso il collettivo è sempre più importante e deve essere ben disposto per centrare un risultato positivo".