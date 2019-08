© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a margine del rinnovo di contratto fino al giugno del 2023 del portiere titolare dei viola Bart Dragowski: "Non dobbiamo presentarlo. E' già tre anni che è qui, anche se giovanissimo. Siamo qui per annunciare il suo rinnovo a cui teniamo molto perché in questo ultimo periodo ha dimostrato il suo vero valore a Empoli. Ha quasi salvato gli azzurri con parate bellissime. Anche contro di noi fece una bellissima parata dimostrando grande professionalità. Può crescere ancora ripagando la fiducia del club e dei tifosi. I portieri maturano tardi invece lui ha già dimostrato di essere molto bravo. Il portiere è un ruolo determinante e la società ha estrema fiducia nelle sue prestazioni. Ha firmato fino al giugno del 2023. Drago sicuramente non commetterà errori (ride), ma se dovesse commetterne andrà capito e sostenuto".