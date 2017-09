Fiorentina, Antognoni: "Felici per l'arrivo di Lo Faso, può fare bene"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ultimo acquisto viola, il giovane Simone Lo Faso: "Oggi presentiamo un giovane classe '98. Si è già messo in mostra in serie A con il Palermo. Nelle giovanili dei rosanero si è già distinto, ha grandi doti tecniche, ho avuto la fortuna di vederlo con le giovanili azzurre. Mi fa piacere che sia arrivato in viola, è in prestito con diritto di riscatto: ci auguriamo che possa fare molto bene. Nel 2016, appena diciottenne, ha esordito in serie A contro il Milan. Ha vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili, fino all'Under 20: ieri ha giocato 10 minuti ed ha fatto anche gol".