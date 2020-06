Fiorentina, Antognoni: "I cinque cambi creano anche problemi. Ribery? Ha dolore"

Ospite di RTV 38, il club manager della Fiorentina e storico numero 10 viola Giancarlo Antognoni ha parlato così della ripresa che attende la squadra di Iachini: “In casa dobbiamo ottenere più punti possibili per arrivare ad una classifica tranquilla, le squadre dietro la Fiorentina hanno una gara da recuperare. Chi ha una rosa competitiva potrà sfruttare al massimo la nuova regola dei 5 cambi. Per questo vedo ancora favorita la Juventus per la vittoria del campionato. I cinque cambi sono giusti da un punto di vista fisico ma un allenatore avrà dei problemi perché un conto è ragionare su tre cambi e un conto su cinque per cambiare la squadra”.

Come sta Ribery?

“Ogni tanto quando va a contrasto con un compagno un po’ sente ancora dolore alla caviglia. Ovviamente cerca di evitare i contrasti, sappiamo che non è più un ragazzino, anche i compagni provano a fare attenzione. Sicuramente deciderà Iachini se farlo giocare o meno, ma tutti i giocatori sono in buone condizioni”.

La posizione in campo di Ribery e l’idea trequartista?

“Iachini ha sempre giocato col 3-5-2 a Firenze ma si adegua ad altre situazioni, nelle ultime settime ha provato anche il 4-3-1-2 o il 4-4-2. Castrovillari trequartista? Io lo vedo più mediano a tutto campo ma spesso arriva davanti alla porta, vediamo: lui è un numero 8 ma si meriterebbe la numero 10 (ride, ndr).