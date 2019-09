Fiorentina, Antognoni: "Ieri ho rivisto il Chiesa che conosciamo tutti"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è stato ospite dei microfoni di Sky a una settimana dal ritorno in campo dei viola, pronti ad ospitare la Juventus: "Bel weekend grazie alle vittorie di Leclerc e della Nazionale. Siamo contenti che Chiesa abbia disputato una ottima gara, veniva da una prestazione non positiva con l'Armenia ma ieri ho rivisto il Chiesa che tutti conosciamo. Belotti e Immobile? All'Italia serve il goleador, la Nazionale sta raccogliendo i frutti seminati in precedenza, tutti i giovani inseriti stanno dimostrando di essere giocatori importanti, da Nazionale. Il dualismo tra gli attaccati credo non ci sia, sono ottimi centravanti e Mancini penso possa schierarli anche insieme".

Fiorentina-Juventus: "A Firenze è la partita più importante, a prescindere dalla classifica che si ha. Per i fiorentini è sempre la sfida più sentita, sappiamo che non è una partita facile ma c'è la volontà almeno di ripetere la gara contro il Napoli, una partita molto bella anche se il risultato è stato negativo. Ci auguriamo che la gara contro la Juve sia simile nella forma, di certo i nostri ce la metteranno tutto".

Le aspettative di Commisso: "L'approccio con Firenze è stato eccezionale, è uno dei pochi presidenti che ha il contatto con la gente in questo momento. Il primo impatto col Napoli è stato positivo anche per lui, ha visto una bella partita caratterizzata però da qualche episodio un po' spiacevole. L'impegno è al 100%, poi però ci sono gli episodi a decidere le partite. Ribery? L'ho visto molto meglio, si sta mettendo in forma, poi spetterà all'allenatore decidere se giocherà a meno, ma con CR7 sarà un bello scontro. Insieme credo abbiano visto una 50ina di trofei, sarà un gran bello spettacolo".