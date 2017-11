Fiorentina, Antognoni: "Il ritorno dei Della Valle la cosa più importante"

Fonte: Lady Radio

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a margine della serata di beneficenza dell'associazione Neri - Ferramosca: "Saponara? E' in condizione e dovrebbe rientrare in breve tempo e ci auguriamo di vedere il Saponara dei bei tempi. Il ritorno di Della Valle? E' una mia sensazione. Ed è giusto, visto il malumore, è un anno più difficile degli altri con un cambio radicale della rosa. E' un anno di sofferenza. Devo dire che il pubblico ha accettato in parte la situazione. Ha visto una squadra abbastanza competitiva in quasi tutti i match. C'è l'eventuale opportunità che la proprietà si faccia viva e sarebbe la cosa più importante. Penso che il presidente possa venire presto a Firenze. Contatti con Casette d'Ete? Non essendoci fisicamente, la proprietà si fa sentire con le persone che rappresentano la società tipo Corvino e Cognigni. Alla fine è lui che fa le veci della società. Ci sentiamo e c'è la volontà di fare qualcosa di positivo per Firenze e la Fiorentina, costruendo una squadra all'altezza della situazione".