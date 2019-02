Fiorentina, Antognoni: "Inaccettabili le parole di Mattioli su Chiesa"

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Sky Sport per rispondere alle parole del presidente della SPAL Walter Mattioli che ha definito Federico Chiesa un tuffatore: "Non accettiamo queste critiche nei confronti di un ragazzo di ventidue anni quasi imprendibile. Se non si riesce a prenderlo e si fa fallo è rigore: dispiace sia successo tutto questo, ma se abbiamo il VAR deve essere valutato. Però sul fatto di Federico accusato di essere un tuffatore dal presidente della SPAL non va bene. Averlo definito "poco onesto" è grave, certi falli possono non sembrare tali ma ci sono. Io non mi permetterei mai di accusare un giocatore avversario. Il presidente della SPAL parli dei suoi. La fascia di capitano? Chiesa si è responsabilizzato ancora di più e ha aiutato la squadra a vincere. Da parte della SPAL ci deve essere un rammarico dopo certe dichiarazioni. Che vuol dire essere capitano? Rappresenta la squadra, la città e i tifosi. Oggi credo che Federico si sia dato molto da fare. Caso Icardi? Credo che essendo stato degradato se la sia in qualche modo presa, ma spero che questa cosa si possa risolvere parlando. Nostro periodo? Stiamo facendo bene, ora abbiamo impegni importanti, con l'Inter e poi la Coppa Italia".