Fiorentina, Antognoni: "La squadra sarà competitiva nonostante le partenze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Giancarlo Antognoni a margine delle presentazione delle nuove maglie della Fiorentina: "Presentare queste quattro maglie con i quattro colori rappresentativi di Firenze è stato molto emozionante. Un giudizio sulla maglia? A mio avviso è molto bella, particolare sui bordi e le maniche. Il collo a V non penalizza i giocatori come l'anno scorso. E' molto bella da indossare. L'importante è che a indossarla ci siano sempre giocatori motivati e che vogliono dimostrare qualcosa a Firenze e ai fiorentini. Oggi per ottenere risultati servono grinta e volontà a una certa preparazione fisica, se prendiamo spunto dai calcianti un passo avanti lo faremmo, sotto l'aspetto caratteriale soprattutto. Perché Chiesa come modello? E' la novità, rappresenta il ragazzo cresciuto nel vivaio, fiorentino di adozione. E' il giocatore assieme a Bernardeschi più rappresentativo. La squadra? Sarà sempre competitiva, a prescindere da chi andrà via. I rimpiazzi saranno di livello ottimale", le parole riportate da Firenzeviola.it.