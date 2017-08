Fiorentina, Antognoni: "Laurini titolare? Deciderà Pioli. Avrà le sue chance"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha presentato così dalla sala stampa del Franchi del neo-acquisto viola Vincent Laurini: "Lo abbiamo acquistato con l'obbligo di riscatto perciò è un giocatore viola che amplia la nostra rosa in modo significativo. Ha giocato in Francia ma da giovane si è trasferito in Italia dove ha fatto tutta la sua gavetta. All'Empoli ha avuto grandi maestri come allenatori e si presenta qui con ottimi requisiti. Troverà degli amici francesi e un ex compagno come Saponara che gli darà una mano ad ambientarsi anche se non servirà perché a Firenze ogni giocatore si trova sempre bene. Se sarà titolare? Spetta al mister. Abbiamo preso Laurini per rinforzare la rosa e aumentare il numero di giocatori. Dipende da lui proporsi in un certo modo. Quando un giocatore viene acquistato ha le chance che hanno tutti gli altri, dipende da lui. L'ho visto diverse volte a Empoli e mi è sempre piaciuto, mi impressionava sotto l'aspetto propositivo. Dice di essere un difensore ma può dare il suo contributo anche in fase offensiva".