Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentare il nuovo terzino destro viola Pol Lirola: "E' un giocatore moderno che spinge molto. Anche in fase difensiva è molto bravo. Il suo ruolo non è un segreto ed è chiaro. La Fiorentina lo ha seguito a lungo. Il Sassuolo è stato un osso un po' duro ma siamo riusciti a portarlo a Firenze".

Cosa pensa della "sua" maglia numero 10 che verrà indossata da Boateng?

"Credo che sia una scelta giusta. Lo ha già indossato in passato ed era libera. Boateng ha le caratteristiche e la perosnalità per indossare questa maglia. Ha vinto anche più di me (ride). E' sulle spalle giuste ed è la persona più adatta a vestire questa maglia".