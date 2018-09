Fiorentina, Antognoni: "Mai visto in carriera un rigore di polpastrello"

© foto di Giacomo Morini

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha palesato pubbliche lamentele nei confronti dell'arbitraggio di Inter-Fiorentina di questa sera ai microfoni di Sky Sport. Ecco il suo intervento: "Chiesa anche stasera ha dimostrato di essere un grande giocatore. C'è rammarico: abbiamo avuto qualche episodio sfavorevole. Nella prima carriera non ho mai visto un rigore per dei polpastrelli toccati. Siamo venuti a Milano a giocare. Ogni volta che veniamo a Milano succede sempre qualcosa. C'era il VAR anche l'anno scorso e mi son dovuto lamentare, anche oggi è la stessa cosa. Quel rigore difficilmente si dà: il pallone non ha mai cambiato traiettoria quindi non ho capito dove abbia visto questo rigori. Il tocco è troppo lieve per concedere un calcio di rigore. Mi sembra evidente, il pallone non cambia direzione. Ma sono contento della prestazione della Fiorentina".