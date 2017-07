Fiorentina, Antognoni: "Milan su Kalinic, Vecino via solo per la clausola"

© foto di Giacomo Morini

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky prima del sorteggio del calendari: "Kalinic è un obiettivo del Milan, fa piacere che i giocatori della Fiorentina vengano richiesti, vuol dire che il club ha seminato bene in precedenza. Oggi ormai conta solo la volontà del giocatore. Bernardeschi è partito perché ha manifestato la volontà di non voler sottoscrivere il nuovo contratto, una volontà manifestata anche da altri calciatori. Voglio precisare, però, che questa società non manda via nessuno. Se parte qualcuno arriverà qualcun altro".

L'Inter è in forte pressing su Vecino. Quale può essere il suo futuro?

"Ha una clausola da 24 milioni, su quello non possiamo fare nulla. Se questa clausola verrà pagata passerà alla squadra che verserà questi soldi".