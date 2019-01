Fiorentina, Antognoni: "Muriel non è grasso. Vogliamo tenere Pjaca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Muriel? Intanto posso garantire che non è grasso. Nonostante abbia giocato poco ultimamente col Siviglia è in ottima forma, è un piacere vederlo. Problemi per Simeone? In realtà ci ha legato subito, sono sempre insieme. Non deve viverlo come un nemico ma come un compagno e poi non deve mollare. Chiesa? Sta bene e le voci sulla sua valutazione che pare abbia superato i 70 milioni gli scivolano addosso. E' un segno di maturità. VAR? Chiediamo solo uniformità, noi e il Torino siamo stati entrambi penalizzati. La Coppa Italia? E' il nostro obiettivo: questo e conquistare un posto in Europa. Non siamo stati fortunati nel sorteggio perché giocheremo in casa del Torino, per loro è un prezioso vantaggio. Pjaca? Non è riuscito a dimostrare il proprio valore ma è un ragazzo serio. Vogliamo tenerlo. Lo ammetto: speravamo di vedere un Pjaca diverso".