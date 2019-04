Fiorentina, Antognoni: "Periodo così. Con tanti giovani serve pazienza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, si è così espresso a Sky Sport prima della sfida di stasera contro il Sassuolo: "Ormai è un periodo così, chiaramente dobbiamo tramutare i fischi in applausi. Questa annata purtroppo non è stata molto positiva per i risultati, anche se gioco e proposta sono stati positivi. Ci mancano punti. In queste ultime cinque partite i giocatori daranno il loro contributo per farsi vedere dal nuovo allenatore, che si aspetta prestazioni positive. Settore giovanile? Siamo soddisfatti, però quest'anno la Fiorentina si è presentata con la squadra più giovane del campionato e un po' di pazienza ci voleva. Abbiamo commesso qualche ingenuità, ora Montella avrà la possibilità di inserire qualcun altro di ancora più giovane, per valutare la rosa com'è e come sarà".