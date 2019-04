© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato a Sky Sport le seguenti parole a ridosso della gara di Serie A contro la Roma:

"È un periodo particolare per tutte e due le squadre, ma i valori in campo sono importanti. Sia Roma che Fiorentina possono ancora ambire a qualcosa di concreto, in più noi abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia. Vogliamo prima finire il campionato in maniera importante e poi giocarci l'accesso alla finale".