Fiorentina, Antognoni: "Possiamo essere la sorpresa del campionato"

© foto di Giacomo Morini

"Possiamo essere la sorpresa del campionato". La Fiorentina diverte ed è chiamata a confrontarsi con la Lazio, sulle pagine di Tuttosport il club manager e direttore tecnico viola, Giancarlo Antognoni, commenta l'avvio di campionato dei gigliati. "Di sicuro è una squadra che crea e diverte - spiega l'ex numero 10 - e la tifoseria è il dodicesimo uomo. L'impatto di Ribery come quello di Cristiano Ronaldo? Sì, grazie a loro il calcio italiano ha ritrovato appeal".

È stato stupito dal francese?

"Devo dire di sì. Il campione lo conoscevamo, l'uomo no: ha saputo calarsi in un ambiente diverso con umiltà e disponibilità. È un esempio per tutti, ai giovani dà tantissimi consigli".

Chi altri vorrebbe vedere in Italia?

"Messi e Modric".

Che campionato sta vedendo?

"Mi sembra più equilibrato: piccole attrezzate, a metà classifica c'è grande lotta. E in alto si danno battaglia in tre".

Ha visto Dybala decisivo in Champions?

"Non mi sorprende, è uno degli ultimi veri 10 in giro: segna e fa segnare. Credo sia stata una fortuna per la Juventus quella di non averlo ceduto in estate".

Anche Chiesa non è stato ceduto.

"Ci sta qualche momento di difficoltà dopo una certa sovraesposizione, ma ricordo che ha solo 21 anni, anche se ha giocato oltre 100 partite in A. Penso che debba continuare come ha fatto finora. Le cose poi alla fine si risolvono".

Gasperini lo ha accusato di simulare.

"È un grande allenatore, ma non bisogna mai parlare dei giocatori avversari: noi non abbiamo mai detto che quelli dell'Atalanta si tuffano".

Castrovilli tra i migliori giovani.

"Mi ha impressionato già in Primavera, le due stagioni in serie cadetta lo hanno aiutato: adesso mi colpisce per come è tranquillo quando gioca. Il paragone di Montella con me? Insomma, Gaetano è più un centrocampista che un 10".

Il futuro della Fiorentina?

"Vedo passione ed entusiasmo da parte di Commisso: ci sono progetti importanti, stadio e centro sportivo. Speriamo di regalare dei successi al presidente".

Pallone d'Oro a chi?

"Io lo darei a Mbappé: è il craque del calcio mondiale".