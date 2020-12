Fiorentina, Antognoni: "Questa rosa non rispecchia la nostra attuale classifica"

vedi letture

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva del rendimento della squadra viola: "Sono felice di essere tornato alla Fiorentina anche se dispiace molto che dal 2016, ovvero da quando sono tornato, non sono arrivati risultati di rilievo per la squadra. Spero vivamente che la Viola possa risalire verso le posizioni che merita. La rosa non rispecchia certo questa classifica. Speriamo che con Prandelli si possa ripartire, anche se non scordiamo i meriti di Iachini che l'anno scorso ha fatto bene. Dobbiamo dare tutti il massimo, non solo l'allenatore, ma anche i giocatori. Giocare senza l'energia dei tifosi, purtroppo ci sta danneggiando".