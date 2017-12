Fiorentina, Antognoni: "Speriamo quest'anno di battere la Juventus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto dal palco della festa del settore giovanile della Fiorentina, il club manager viola Giancarlo Antognoni parla così del club: "Confermo che la Fiorentina è una grande famiglia. Sono al mio primo anno qua e quindi sono molto contento di partecipare. Speriamo quest'anno di battere la Juventus come l'anno scorso. I giovani sono il fondamento della società, bisogna essere sempre competitivi e concentrati per realizzare il proprio sogno. Auguro a tutti di arrivare in Serie A e di divertirsi", evidenzia FirenzeViola.it.